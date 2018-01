Honda City reestilizado chega às lojas em fevereiro

As primeiras impressões deixam claras que a renovação do City é mais estética e está concentrada na dianteira. Os faróis, por exemplo, ganharam luzes diurnas de led e agora estão integrados à grade, que passou a ser cromada e com novo desenho.

O modelo ganhou novos para-choques, na dianteira e traseira, que dão um aspecto mais esportivo. A grade dianteira também é nova, com o detalhe cromado mais fino para destacar o logotipo da marca.

Segundo a montadora, as dimensões, espaço interno, volume de porta-malas e mesmo a motorização não serão alterados.

Outra mudança do novo City está nas rodas de liga leve que também são novas.

Entre as expectativas, fica a possibilidade do veículo receber controles de estabilidade e tração, itens já comuns em autos deste segmento. Ar-condicionado digital e uma nova central multimídia também foram novidades do monovolume que o sedã possivelmente irá receber.

Todos os detalhes de versões, equipamentos e preços do novo City no lançamento em fevereiro, ainda serão divulgados pela Honda. Atualmente o sedã é oferecido em quatro versões, DX, LX, EX, e EXL, com preços de R$ 60.900 até R$ 81.400.