Honda CBR 500R, uma máquina de respeito

A linha 2018 da moto de grande porte, desenvoltura e performance chega para aquecer o mercado dentro do seu segmento oferecendo um modelo ainda mais moderno e completo. Confira nas informações dessa matéria tudo o que ela oferece.

Com um tanque com capacidade para 16,7 litros, a CBR 500R garante mais velocidade, mais adrenalina e mais combustível. Segundo a Honda, essa novidade foi desenvolvida pensando em oferecer para o cliente a oportunidade de opção de rodar mais, sem preocupação.

Modelo irresistível

Irresistível, a CBR 500R tem farol dianteiro e a lanterna traseira de LED que reforçam a personalidade esportiva e moderna da moto, oferecendo mais segurança devido à excelente visibilidade em situações de baixa luminosidade.

O tanque de combustível além de maior, chega com novo design em sua tampa. Além disso o modelo ainda apresenta novas linhas laterais preparadas para deixar a CBR 500R ainda mais robusta.

Além de bonita, o escapamento leve contribui para a distribuição de massa facilita a pilotagem, deixando a moto mais ágil e leve.

A CBR 500R vem com um painel totalmente digital, completo e de fácil leitura. O novo visual alcança também o manete de freio com cinco níveis de regulagem.

A partir de R$ 24.900 é possível comprar a motocicleta com garantia de 3 anos mais o Honda Assistance.

Suspensão e freios

Segundo a Honda, pilotar uma CBR 500R é uma experiência e tanto. Isso, em razão da suspensão dianteira com garfo telescópico ajustável que torna mais fácil manusear a moto, principalmente em trajetos fora da cidade. Ela ainda conta com suspensão traseira Pro-Link com ajustes de pré-carga.

A motocicleta configura inda com frenagens precisas e mais seguras. Essa ação é possível devido aos freios ABS que evitam o travamento das rodas em situações mais bruscas.

Motor

Tipo: DOHC, Dois cilindros, 4 tempos, refrigeração líquida

Cilindrada: 471 cc

Potência máxima: 50,4 cv a 8.500 rpm

Torque máximo: 4,55 kgf.m a 7.000 rpm

Transmissão: 6 velocidades

Sistema de partida: Elétrico

Diâmetro x Curso: 67,0 x 66,8 mm

Relação de Compressão: 10,7:1

Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM-FI

Combustível: Gasolina

Dimensões

Comprimento x Largura x Altura: 2081 x 756 x 1150 mm

Distância entre eixos: 1409 mm

Distância mínima do solo: 140 mm

Altura do assento: 789 mm

Peso seco: 183 kg

Chassi

Tipo: Diamond Frame

Suspensão dianteira/Curso: Garfo telescópico / 120 mm

Suspensão traseira/Curso: Pro-Link / 119 mm

Freio dianteiro/Diâmetro: A disco / 320 mm

Freio traseiro/Diâmetro: A disco / 240 mm

Pneu dianteiro: 120/70 – 17

Pneu traseiro: 160/60 – 17