Honda Biz 2023 chega com novidades e continua sendo protagonista

Para o novo modelo, a montadora priorizou uma forte renovação estética na prestigiada Dream. Uma das mudanças mais radicais, porém técnica, promovida pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento foi a substituição da roda de 17 polegadas por outra menor, de 14 polegadas.

A alteração, possibilitou incorporar ao modelo um espaço sob o assento capaz de abrigar um capacete de grandes dimensões. Esta importante evolução no design se revelou a chave do sucesso da Honda Biz.

A Honda Biz 125 chega ao 24º ano de produção consecutiva. Já são mais de 4 milhões de unidades produzidas e mais uma novidade na versão 2023 é a cor prata fosco, que assim se junta às opções bicolor branca e azul, vermelha e branco perolizado.

Parte técnica sem modificações

O motor da Honda Biz 125 continua sendo o monocilindro OHC arrefecido a ar de 124,9 cc, com 9,2 cv de potência e 1,04 kgf.m de torque, alimentado pelo sistema de injeção PGM-FI, que admite abastecer com gasolina e/ou etanol. O modelo tem câmbio semiautomático, que dispensa o acionamento de embreagem, e partida elétrica.

Novidade na categoria quando foi lançado, o compartimento porta-capacete sob o assento agora tem sua abertura comandada pela chave de contato. O painel é digital LCD com tecnologia blackout e luz ECO de economia de combustível. Inserido mais recentemente, a importante tomada de 12V no compartimento porta-capacete continua sendo item de conforto. A motocicleta traz ainda o gancho retrátil para transporte de mochilas, bolsas e sacolas de compras na parte traseira do escudo frontal.

O chassi é tubular de aço, com suspensão telescópica na dianteira e convencional com dois amortecedores na traseira. A Biz 125 tem rodas de liga leve e frenagem CBS – Combined Brake System – com freio a disco na dianteira e a tambor na traseira.

Preço e cores

A Honda Biz 125 2023 chegou a rede de concessionários Honda neste mês. Ela conta com garantia de 3 anos sem limite de quilometragem, além de óleo Pro Honda grátis em sete revisões – válido a partir da 3ª revisão.

O preço público sugerido, sem despesas com frete ou seguro, é de R$ 13.110,00 nas cores Prata fosco, branco e azul, branco perolizado e vermelho.

O modelo Biz 110i 2023 será anunciado ao mercado em outubro de 2022.

