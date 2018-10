Honda Biz 2019: Confiável como sempre, e agora mais colorida!

Tradição com modernidade

Desde o seu lançamento – as primeiras unidades chegaram às concessionárias em abril de 1998 –, a Biz conquistou aqueles que buscavam um veículo simples, prático e inteligente, capaz de se deslocar de maneira econômica e segura, atendendo imediatamente à tais anseios e muitos outros.

Herdeira da Super Cub, a Honda mais vendida de todos os tempos (100 milhões de unidades em 60 anos de produção contínua), a Biz compartilha com o lendário modelo elementos que são uma espécie de marca registrada, entre eles o protetivo escudo frontal e o motor robusto com câmbio de embreagem automática. No entanto, a Biz incorpora um equipamento exclusivo que agrada aos usuários que necessitam comodidade no dia-a-dia: o amplo compartimento porta-capacete sob o banco.

Desde sempre admirada pela sua praticidade, a Cub da Honda incorporou recentemente mais espaço no compartimento sob o assento, cujo comando de abertura é acionado pela chave de ignição. Outro aperfeiçoamento, exigência dos novos tempos, é a tomada 12V para recarga de dispositivos como smartphones e tablets, situada sob o assento e posicionada para não interferir na utilização do espaço. E falando em carga, a capacidade da Biz de levar mochilas, bolsas ou mesmo a sacola da compra de supermercado foi aperfeiçoada através de um gancho retrátil na face posterior do escudo frontal.

No aspecto técnico, Biz 125 e 110i utilizam motores que representam uma unanimidade entre os usuários, seja pela resistência ou capacidade de usar combustível de maneira eficiente. Ambos monocilíndricos arrefecidos a ar e alimentados por injeção eletrônica PGM-FI, compartilham o prático câmbio de quatro velocidades com embreagem automática. A versão 125 dispõe da tecnologia FlexOne, que permite uso de etanol e gasolina.

Frenagem mais segura

A Biz é, frequentemente, o primeiro veículo da vida de muitos – e muitas! – motociclistas. Tal realidade valoriza ainda mais a presença do sistema de frenagem CBS – Combined Brake System – que faz o pedal do freio atuar tanto na roda traseira como na dianteira, enquanto a alavanca no punho da direita continua acionando exclusivamente o freio dianteiro.

O sistema CBS colabora de maneira fundamental na redução do espaço de frenagem: testes realizados pelo Instituto Mauá de Tecnologia indicam que a Biz 125, equipada com freio a disco na dianteira e tambor na traseira, percorreu 29,4 metros até a imobilidade p frenagem a 60km/h, espaço 6,7 metros inferior ao percorrido por uma Biz 125 sem o sistema CBS. Já a Biz 110i, equipada com freios a tambor em ambas rodas, percorreu 30,6 metros em teste equivalente, 5,6 metros a menos que a Biz 110i sem CBS.

Segurança também deriva do conjunto chassi-suspensões, plenamente adequado ao uso em pavimentação degradada. Ajuda nesta tarefa crucial a escolha das rodas e pneus, aro 17 à frente e 14 atrás, calçadas com os robustos pneus Pirelli MT 15.

Design é destaque

Excelência técnica comprovada, versatilidade de referência, economia indiscutível e elevado valor de revenda: com tantas qualidades o design até que poderia ter sido deixado em segundo plano, mas não foi assim. Desde sua primeira geração a Honda Biz se destaca pelas formas harmoniosas e elegantes, que conferem ao modelo um visual moderno, arrojado, típico de scooters de última geração.

O painel totalmente em LCD da Biz 125 é um show à parte. Com tecnologia blackout de fundo escurecido, favorece a visualização das informações entre as quais a luz alerta, que avisa ao condutor quando o estilo de pilotagem contribui para a economia de combustível.

Resultado de um longo e apurado processo de aperfeiçoamento, a Biz 2019 preserva integralmente a grande facilidade de pilotagem derivada não apenas da leveza do conjunto, cujo peso a seco não supera os 100kg, mas também da suavidade do câmbio, progressividade da aceleração e reduzida altura do assento em relação ao solo, apenas 753 mm. A existência da partida elétrica é outro aspecto que descomplica a utilização por novatos e não é exagero afirmar que a Biz é o veículo ideal para os primeiros quilômetros na carreira de todo motociclista.

A Honda Biz 125 será oferecida nas novas cores prata metálico, com assento e plástico interno em bege, cinza metálico com assento e plástico interno em preto, vermelho perolizado com assento e plástico interno em preto, além de manter o branco perolizado com assento e plástico interno em bege. As opções de cores para a Honda Biz 110i são: cinza metálico e vermelho perolizado, ambos com assento e plástico interno em preto, além de manter o branco que tem como destaque os novos grafismos.

Ambas estarão disponíveis nos mais de 1.100 pontos de venda Honda partir do mês de outubro, com preço público sugerido de R$ 9.590,00 para a Biz 125 e R$ 7.750,00 para a Biz 110i, base Estado de São Paulo, não inclusas as despesas com frete/seguro. A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem além de sete trocas de óleo gratuitas.