Honda apresenta novo HR-V 2019. Pode pintar uma versão turbo

Por dentro, a montadora inseriu novos bancos dianteiros, com melhor apoio ao corpo, e o console central tem acabamento em black piano e novo porta-copos. Mantém o freio de estacionamento elétrico com função auto-hold e a versão EXL pega os detalhes cromados da Touring que, por enquanto, some do catálogo do SUV.

Foi mantido o motor 1.8 aspirado com até 140 cv, o câmbio CVT tem nova programação, melhorando as respostas em acelerações e diminuindo a necessidade de subida de rotação exagerada. A partir de 2019, complementa a linha o HR-V Touring, equipado, pela primeira vez no Brasil e alinhado aos principais mercados, com o motor 1.5 turbo.

Preços e versões do HR-V

Acompanhando a atualização e novidades, o valor do SUV também foi reajustado.

Honda HR-V LX CVT- R$ 92.500

Honda HR-V EX CVT- R$ 98.700

Honda HR-V EXL CVT – R$ 108.500

Na lista de equipamentos, destaque para os airbags laterais na versão EX (agora com quatro) e os de cortina na versão EXL, antes um item exclusivo do HR-V Touring. Controles de tração e estabilidade está em todas as versões. Na parte de itens de conforto, nova central multimídia com espelhamento de smartphones (EXL) e sistema de som com tela de 5″ (LX e EX) com câmera de ré (EX).

A versão LX com câmbio manual some do catálogo, assim como a Touring. Mas segundo notícias divulgadas pela montadora recentemente, o modelo HR-V Touring voltará no ano que vem, como dito acima, com o motor 1.5 turbo usado também pelo Civic, motorização que também será adotada pelo SUV compacto na Europa.

Versão Touring 2019

Em razão da presença do motor 1.8 i-VTEC de até 140 cavalos nas demais versões, pode ser que o HR-V Touring venha mesmo com os 173 cavalos e 22,4 kgfm usados no Civic. Porém, existe uma versão desse propulsor de duplo comando de válvulas com 150 cavalos e pouco mais de 20 kgfm.

Como até agora a Honda não repetiu números de potência e torque em seus três modelos que usam o 1.5 VTC Turbo (Civic tem 173 cavalos, o Civic Si conta com 208 e o CR-V possui 190 cavalos), então pode ser que o SUV turbinado chegue com calibração mais sóbria. O câmbio será CVT como nos demais e podemos esperar os itens que correspondem a essa versão.

Entre as novidades, podemos esperar faróis full LED, conexão HDMI e teto solar, sem contar um conjunto de rodas de liga leve exclusivas. A propulsão mais forte dará ao crossover uma performance extra para enfrentar Hyundai Creta e Nissan Kicks, numa tentativa de alcançar o líder Jeep Compass.

Ainda não se sabe por quanto chegará, mas a Honda revelou que ele terá o pacote Honda Sensing com controle de cruzeiro adaptativo, alerta de faixa e colisão, detecção de pedestres com frenagem automática e farol alto automático, além de faróis de LED, opções de tonalidades de couro, teto solar, entre outros.

Versões EX e EXL

O HR-V EX vem de série com ar-condicionado digital automático, paddle-shifters para a troca de marchas (sete marchas simuladas no CVT) e aprimoramentos no sistema de áudio, com a adição de dois tweetters nas colunas dianteiras. A versão EXL passa a trazer, além dos itens de série que já possuía, faróis com acendimento automático.

A receita do HR-V traz a combinação de diversas qualidades: a começar pelo design de um cupê, que une a funcionalidade de uma minivan com a postura robusta de um SUV. Soma-se a isso seu posicionamento urbano inovador, alta qualidade construtiva, segurança, motorização eficiente e versatilidade de uso, que tornaram o modelo uma nova referência em seu segmento.

Tecnologias de ponta com segurança máxima

O HR-V é o primeiro veículo produzido no Brasil a trazer freio de estacionamento eletrônico (EPB) e sistema Brake Hold de série. Com essa tecnologia, se o motorista acionar o freio e mantiver o carro parado por um longo período, como em um congestionamento, o controle elétrico do freio de estacionamento é automaticamente ativado. Mesmo que o condutor tire o pé do pedal, o veículo permanecerá freado e, ao acelerar, o freio é automaticamente liberado, oferecendo mais conforto em trânsito urbano.

O HR-V teve sua segurança comprovada ao conquistar classificação máxima nos testes do Latin NCAP, com cinco estrelas em relação à proteção dos ocupantes adultos e de crianças.

Todas as versões trazem, de série, controle de tração e estabilidade VSA (Vehicle Stability Assist) e o sistema de direção MA-EPS (Motion Adaptive Electric Power Steering). Esse dispositivo analisa o comportamento do carro em uma saída de trajetória em uma curva, auxiliando o motorista na retomada do controle do veículo, favorecendo ou enrijecendo o esterço da direção.

O modelo é equipado com assistente de partida em rampa HSA (Hill Start Assist), que mantém o veículo freado por alguns segundos para auxiliar a saída em aclives.

O interior do Honda HR-V, com console central elevado e painel de instrumentos moderno e de fácil leitura, transmite a sensação de um cockpit. O uso de materiais macios ao toque proporciona uma atmosfera elegante e, nas versões EX, EXL, o ar-condicionado é digital, com comandos touch screen, o que confere ainda mais requinte ao modelo.

O HR-V está disponível nas cores Marrom Júpiter Metálico, Cinza Barium Metálico, Prata Platinum Metálico, Branco Taffetá, Vermelho Mercúrio Perolizado e Preto Cristal Perolizado. A garantia dos produtos Honda é de três anos sem limite de quilometragem.