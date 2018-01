Homens foram presos jogando drogas e celulares em presídio

Em busca pelo local, foram apreendidos três invólucros, contendo cinco aparelhos de celular, três baterias avulsas, um carregador, um cabo USB, aproximadamente 12 gramas de maconha e cerca de seis gramas de cocaína.

Os dois foram levados para Delegacia de Polícia de Franco da Rocha.

Reincidência

Dois dias depois, na quinta-feira, 4, agentes de escolta e vigilância penitenciária, AEVPs, do Centro de Detenção Provisória Feminino de Franco da Rocha, apreenderam do lado de fora da unidade seis aparelhos celulares e três chips. Os ilícitos estavam em seis invólucros, jogados na área externa da unidade que fica no Parque Estadual do Juquery.