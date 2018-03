Homens foram presos arremessando drogas em presídio

De acordo com a SAP, Secretaria da Administração Penitenciária, o fato ocorreu por volta das 13h20, quando agentes flagraram os criminosos arremessando algo para o interior da unidade. Imediatamente os servidores se deslocaram para a área externa do presídio e conseguiram em surpreender os indivíduos, que ainda tentaram correr, porém foram imobilizados.

Foram localizados três invólucros de maconha atrás da cozinha, nos fundos da unidade.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. Os indivíduos e o entorpecente foram levados pelos policiais ao Distrito Policial de Franco da Rocha, para formalizar a ocorrência e demais providências.

A conduta dos agentes penitenciários do Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha demonstra, sem dúvida, o comprometimento do corpo funcional no combate as ações que visam prejudicar os serviços de segurança e disciplina das unidades penais.