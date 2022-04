Homenagem ao Rapaz Latino-Americano

Para marcar a data sobem ao palco do Teatro Gazeta, no dia 29 de abril a dupla Laya e Jonnata Doll para interpretar e homenagear Belchior num repertório que revisitará toda a trajetória do autor de “Pequeno Mapa do Tempo”.

O show promete emocionar a plateia, pois traz um cenário caprichado com projeções e depoimentos de amigos de Belchior exibidos numa tela em forma de jangada de mais de 6 metros de altura.

Cantora, compositora e professora de canto Laya já se apresentou em vários palcos importantes em carreira solo ou ao lado da Banda O Jardim das Horas. Com o grupo gravou discos bacanudos como “Cidadela” (2013) e “Carbono” (2021). Já se apresentou em palcos emblemáticos, entre eles, Virada Cultural de São Paulo, Teatro Municipal de São Paulo e Anfiteatro Dragões do Mar, em Fortaleza, CE.

Por sua vez, Jonnata Doll é um cearense irriquieto. O cantor e compositor empresta seu talento para o grupo Jonnata doll e os garotos solventes com a veia punk rock em envolventes composições.

Juntos fazem um show empolgante nesta merecida homenagem a Belchior

SERVIÇO

Um Show para Belchior com Laya e Jonnata Doll

Dia 29 de abril – 20h30

Censura: Livre

Duração: 90 min.

Teatro Gazeta

Telefone 3253-4102

Av. Paulista, 900 – térreo

R$ 35,00 meia entrada, inteira R$ 70,00 e R$ antecipados

Sites de vendas:

WWW.sympla.com.br/teatrogazeta