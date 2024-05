Homenagem às mamães

Foto: Divulgação

A Filarmônica Carlos Gomes faz recital com regência de Eron Calabrezi

Comemorado no segundo domingo de maio, o dia da mães é momento emblemático para reverenciarmos essa força da natureza: as mulheres que têm o dom da maternidade.

Como forma de homenageá-las o Teatro J. Safra recebe na sexta-feira,10, a Filarmônica Carlos Gomes. Com regência do maestro Eron Calabrezi a FCG leva para o palco da zona oeste paulistana o “Concerto de Dia das Mães” executando peças de grandes compositores como Rossini (1792-1886), Max Brunch (1838-1920), Brahms (1833-1897) e Mascganani (1863-1945).

Uma noite de gala na qual a Filarmônica se apresenta com formação de orquestra de cordas e os solistas convidados, André Moreno (violino), Rodrigo Mendes (viola), além do barítono Erick Souza.

Jovens e talentosos os três têm know how dentro dos recitais pelo Brasil e mundo afora.

André Moreno foi vencedor da bolsa de estudos oferecida pelo Mozarteum Brasileiro e desde 2022 integra a Summer Academy na cidade alemã de Pommersfelden.

Já Rodrigo Mendes foi bolsista do Conservatorium Van Amsterdam, na Holanda, no qual teve aulas com os renomados Sven Arn Telp e a solista Nobudo Imai.

O barítono Erick Souza é “integrante do Coro da OSESP desde 2008 e formado pela Academia de Ópera do Theatro São Pedro. Sua experiência com ópera abrange os papéis do padre Parson Alltalk e do feiticeiro Simon, da ópera-ragtime Treemonisha, de Scott Joplin, assim como os de Junkman e Herman Augustus, na opereta Candide, de Leonard Bernstein, desempenhados junto à Osesp e sob a regência de Marin Alsop”.

Capitaneando todos esses jovens o igualmente jovem Eron Calabrezi. Maestro renomado, Calabrezi venceu três vezes o Prêmio Eleazar de Carvalho, na Categoria Jovens Regentes, em 2015, 2019 e 2020. À frente da Sinfônica de Minas Gerais venceu o Concurso Jovens Regentes em 2018 e foi segundo colocado no Concurso de Regência com a Sinfônica Jovem de Goiás.

Programa

Dança Húngara Nº 05 – Brahms

Concerto Max Bruch

Cavalleria Rusticana – Mascganani

Quoniam – G. Rossini – Petite Messe Solennelle

Ponteio – Claudio Santoro

SERVIÇO

Filarmônica Carlos Gomes – Regência Eron Calabrezi

Concerto do Dia das Mães

Dia 10 de maio – 20h30

Duração: 90 minutos

Classificação: livre

Ingressos: entre R$ 15,00 e R$ 70,00

Compras online: https://www.eventim.com.br/event/orquestra-filarmonica-carlos-gomes-apresenta-concerto-dia-das-maes-noite-de-gala-teatro-j-safra-18589416/?affiliate=JSA

Telefone da bilheteria: (11) 3611-3042

Teatro J. Safra | 627 lugares

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP