Homenagem à rainha do rock nacional

O show “Rachell Luz canta Rita Lee” será uma imersão na obra da ex-Mutantes com clássicos de sua carreira solo. No setlist estão confirmados “Baila Comigo”, “Mania de Você”, “Nem Luxo, Nem Lixo”, “Agora só Falta Você”, entre outros.

A ideia de montar este show veio em 2017 quando Rachell Luz interpretou “Nem Luxo, Nem Lixo” no programa “Na Voz Delas”, do Canal Bis.

“Rita Lee convida a gente a abraçar a nossa própria loucura! As músicas são contagiantes, reflexivas e ao mesmo tempo muito divertidas. Quando cantei ‘Nem Luxo Nem Lixo’ na apresentação do programa ‘Na Voz Delas’, do Canal Bis em 2017, eu só pensava no dia em que faria este show.” conta Rachell.

Mas Rachell também tem um espólio autoral consistente. Graduada na Berklee College Of Music em 2014 aproveitou a estadia em Nova York pra lançar o primeiro álbum, “Kel”, em 2016 o qual contou com a participação de Seu Jorge.

Para esta apresentação no Blue Note Rachell Luz será acompanhada por Guga Machado (percussão), Pedro Cunha (teclados) e Webester Santos (Violões).

Serviço

Rachell Luz Canta Rita Lee

Local: Blue Note São Paulo

Endereço: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 (2° andar)

Data de Reabertura: 03 de dezembro (sexta-feira)

Horário: 20h

Abertura da casa: 19h

Informações/Reservas: https://bluenotesp.com/

Ingressos online: https://www.eventim.com.br

Valor: Setor único – R$90,00

Transmissão Online: https://www.bluenotesp.live/

Horário de Funcionamento Bilheteria oficial Blue Note São Paulo:

Central de vendas: (11) 945451511 (sem taxa de conveniência)

De segunda à sábado das 9h às 20h30

Domingos e feriados das 12h às 17h30