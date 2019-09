Homenagem a Dona Ivone Lara

A sambista carioca, falecida em abril de 2018, aos 96 anos, tem a vida retratada em “Dona Ivone Lara – Um Sorriso Negro”, com temporada até 20 de outubro.

Dividido em dois atos o musical mostra a trajetória da mulher negra que teve que lutar contra preconceitos e tabus, mas que se impôs pelo talento e persistência. Com direção geral de Jô Santana a montagem traz no elenco as atrizes Belize Pombal, Di Ribeiro e Fernanda Jacob que vivem Dona Ivone Lara em diferentes períodos da vida.

Mais do que mostrar como a enfermeira e assistente social Yvonne Lara se transformou na Dama do Samba o espetáculo enaltece sua luta contra as adversidades impostas por um universo masculino e machista sendo permeado por grandes sucessos da cantora e compositora.

São mostrados diferentes momentos de Dona Ivone Lara, a partir da adolescência como interna no Colégio Orsina da Fonseca e o contato com as professoras Lucília Vilas Boas e Zaíra de Oliveira, a composição do primeiro samba, “Tiê”, a morte da mãe e a descoberta do racismo.

Na vida adulta é evidenciada o casamento com Oscar, filho de tradicional família da Serrinha, num relação que durou 28 anos até a morte desse e que deixou dois filhos: Odir e Alfredo. O convívio com os diretores da Escola de Samba Império Serrano que não aceitavam mulheres em sua ala de compositores.

Batalhadora derrubou tabus se consagrou e escreveu alguns dos maiores clássicos do samba, entre eles, “Sonho Meu”, “Acreditar”, “Sorriso Negro” e “Enredo do Meu Samba”, todos interpretados com muita emoção pelos atores.

Um espetáculo para conhecer a história de vida de Dona Ivone Lara, ícone não só da música, mas da defesa dos direitos das mulheres e negros.

Serviço

Dona Ivone Lara – Um Sorriso Negro

Em cartaz até 20 de outubro

Teatro Sérgio Cardoso

Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista – Região Central de São Paulo

Classificação: 12 anos

De quinta a sábado às 20h e domingo às 17h

Quinta Popular

Preço Único: R$60 (inteira) | R$30,00 (meia)

Sextas

Balcão: R$40,00 (inteira) | R$20,00 (meia)

Plateia Lateral: R$80,00 (inteira) | R$40,00 (meia)

Plateia Central: R$120,00 (inteira) | R$60,00 (meia)

Sábados e domingos

Balcão: R$60,00 (inteira) | R$30,00 (meia)

Plateia Lateral: R$100,00 (inteira) | R$50,00 (meia)

Plateia Central: R$150,00 (inteira) | R$75,00 (meia)

Inf: http://www.teatrosergiocardoso.org.br/event/dona-ivone-lara-um-sorriso-negro/