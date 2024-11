Homenageando Ariane Porto

Foto: Lyvia Gamerc

Evento em São Paulo celebra os 40 anos de carreira da multiartista

Nos dias 7 e 8 de dezembro o Teatro Sérgio Cardoso, região central de São Paulo, recebe “Ariane Porto, nas entranhas da arte – 40 anos de carreira”. O evento multifacetado envolvendo teatro, literatura e artes visuais homenageia as quatro décadas de Ariane Porto.

Considerada uma das mais atuantes e completas artistas de nosso país, Porto é escritora, cineasta, roteirista, produtora, atriz e diretora de cinema, teatro e televisão. Desde os anos 80 produziu, atuou e dirigiu mais de trinta montagens e longas-metragens recebendo inúmeros prêmios.

Entre trabalhos os quais produziu, dirigiu ou roteirizou estão “A Ilha do terrível Rapaterra”, “Topografia de um desnudo”, além dos programas infantis “Assembleia dos Bichos” e “Guaiá dos Mares”. Em 2005 ganhou o Prêmio Flávio Rangel de Teatro Profissional com “João Guimarães – Veredas”.

No dia 7 de dezembro “Ariane Porto, nas entranhas da arte – 40 anos de carreira” terá programação de teatro e literatura com ensaio teatral aberto de “Amanhã é um Lugar que Pode Não Existir”, “obra interativa onde o público será parte essencial da construção da cena. Após a performance, haverá o lançamento de livros de Ariane Porto, acompanhado de um coquetel celebrativo”.

No domingo, 8, o audiovisual toma conta do Sérgio Cardoso com a “Mostra Ariane Porto”, exibindo filmes premiados da multiartista e homenageando os 32 anos do Ecocine – Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos, criado e dirigido por Ariane em 1992.

SERVIÇO

Ariane Porto, nas entranhas da arte – 40 anos de carreira – TAO Produções

Data: 07 de dezembro, sábado, às 19 horas: Teatro e Literatura – “Amanhã é um Lugar que Pode Não Existir” + Lançamento de Livros e Coquetel

08 de dezembro, domingo, às 19 horas: Audiovisual – “Mostra Ariane Porto e Ecocine”

Local: Teatro Sérgio Cardoso – R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista

Capacidade da Sala: 143 lugares + 6 espaços de cadeirantes

Entrada: Gratuita – Retirada de ingressos a partir de uma hora antes do início da sessão

Classificação indicativa: Livre.

Duração: 60 minutos