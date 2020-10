Homem que matou companheira em Caieiras se entrega à polícia

A Polícia Militar prendeu por volta das 21 horas de quarta-feira, 21, no município de Santa Rosa da Serra, José Amaro Laurentino de Lima. Ele é acusado de ter assassinado Carla Cristina de Souza, de 32 anos, por asfixia, em Caieiras, no dia 18 de outubro. As informações foram divulgadas pelo Portal G1.