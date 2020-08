Homem ofende entregador em condomínio de Valinhos

Um vídeo com o momento em que o homem ofende o profissional foi divulgado nas redes sociais. Pelas imagens é possível ver o agressor desferindo palavras de ódio e racismo. “Você tem inveja disso aqui”, diz o homem apontando para a própria pele. Em outro momento, o agressor desdem do quanto o entregado ganha por mês e fala que ele não tem onde morar. Constrangido, o entregador responde aos ataques do homem: “Eu tenho onde morar sim”. Veja o vídeo no final da matéria.

De acordo com o motoboy, que não quis se identificar, foi a segunda vez que ele foi fazer uma entrega na casa. O rapaz afirmou que na primeira vez o homem já havia sido grosseiro por ele não ter achado o endereço da residência. Na segunda. quando aconteceram as ofensas racistas, o profissional disse que a confusão começou por um problema no interfone do condomínio.