Homem morre esfaqueado em briga de bar na Vila Rosina

De acordo com as primeiras informações, dois homens teriam se desentendido e tiveram início as agressões. Durante a briga, um deles sacou de uma faca e golpeou o outro por diversas vezes.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhadas ao pronto-socorro de Caieiras, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O autor do crime foi preso ainda no local e levado Delegacia de Caieiras, onde está sendo realizado o boletim de ocorrência.