Homem morre em acidente na Rodovia SP-332 em Francisco Morato

De acordo com Tenente Felipe Flora, do Corpo de Bombeiros, a colisão foi frontal entre um caminhão e um carro. “As duas vítimas estavam no carro. A mulher foi socorrida ao Hospital Estadual de Francisco Morato, mas o motorista do veículo morreu ainda no local”, declarou, informando também que o condutor do caminhão sofre apenas escoriações.

Para retirada das vítimas, os bombeiros utilizaram a tesoura hidráulica. O helicóptero Águia da Polícia Militar também foi acionado.

Devido ao acidente que terão as causas apuradas, o trânsito da rodovia foi interditado. O tráfego de veículos está sendo liberado aos poucos e exige a atenção dos motoristas.