Homem morre assassinado quando chegava para trabalhar

As informações passadas via WhatsApp para a redação do jornal Regional News, dão conta de apontar que Robélio Pinto Gonçalves, 28 anos, morador de Francisco Morato, foi morto pelo vigia da empresa. Os detalhes foram confirmados em consulta ao Boletim de Ocorrência nº 5914/2018.

Existe ainda a notícia de que uma desavença entre os dois teria motivado o crime. Segundo informações de populares, a vítima morreu no local. Porém, segundo consta no BO, o rapaz chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O autor dos disparos que já foi identificado por câmeras de segurança e outros trabalhadores da empresa, continua foragido.

Veja no vídeo gravado por câmeras de segurança o momento em que Robélio chegava para trabalhar e é recebido a tiros pelo vigilante.