Homem foi preso por tráfico e posse ilegal de arma no Morro Doce

De acordo com a corporação, um idoso, incomodado com a situação, passou informações de um local utilizado para o comércio ilegal de entorpecentes no bairro.

Os policiais foram até o imóvel informado e encontraram um homem que já tinha passagem por tráfico de drogas e não hesitou em dizer que possuía entorpecentes em sua residência.

Durante busca domiciliar, os PMs encontraram sobre a geladeira meio tijolo de maconha. No interior do guarda-roupas foram localizados um revólver calibre .38, com numeração suprimida, cinco munições intactas no tambor, bem como outro tijolo de maconha, duas balanças de precisão, diversas embalagens plásticas e caderno de contabilidade com anotações referentes tráfico de drogas.

O traficante foi levado ao 33º DP e preso em flagrante por posse ilegal de arma e tráfico de entorpecentes.