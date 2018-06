Homem foi preso por furto de veículo e porte ilegal de arma

A detenção foi feita por policiais militares do CANIL do 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano que realizavam patrulhamento pelo bairro, quando se depararam com um indivíduo em atitude suspeita na condução de um veículo Parati vermelha.

De acordo com a PM, durante a abordagem e busca pessoal, foi constatado que o veículo era produto de furto e na busca pessoal foi localizado uma garrucha calibre 32 com silenciador, uma munição de calibre 32 e nove munições de calibre 22.

O rapas foi preso em flagrante e conduzido à delegacia do município, onde foi elaborado o boletim de ocorrência.