Homem foi preso pela GCM após tentativa de estupro

De acordo com a GCM, Guarda Civil Municipal, que atendeu a ocorrência, de posse de uma faca, o suspeito tentava forçar a moça a ter relação com ele, mas acabou sendo surpreendido pelo irmão da vítima que teve o braço e partes do corpo lesionados ao entrar em luta corporal com o estuprador.

Após agredir o primo, ele fugiu, mas acabou sendo preso pelos guardas municipais em uma mata nas proximidades da residência da vítima. Com ele, que foi preso acusado de estupro e lesão corporal, estava a faca e uma corda.

Participaram da ocorrências os GCMs Cmt Pedro e 2ªCL Luciano, com o apoio CD Martins, 1ªCL Sales e 2ªCL Ezequias.