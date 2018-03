Homem foi preso em flagrante tentando furtar carro em Perus

De acordo com os GCMs, eles faziam ronda pelas ruas do bairro quando avistaram L.V.S. com uma chave de rodas abrindo a porta do passageiro do veículo modelo Corsa. Abordado, ele foi revistado e com ele encontrado um canivete e uma chave micha.

Os guardas conduziram o assaltante para o 46º DP de Perus, unidade que elaborou o boletim de ocorrência. por furto tentado.