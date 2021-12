Home office prolongado: mãos exigem cuidados

Especialistas em cirurgia da mão já têm percebido o aumento de casos que chegam aos consultórios com esse perfil, no entanto, com a pandemia, muitas pessoas têm deixado de procurar atendimento médico. “Daqueles que estão voltando a procurar consultas médicas, encontramos casos de pacientes sintomáticos há muito tempo, mas que deixaram de procurar assistência médica. Ouvimos relatos como ‘estou sentindo dores no ombro, ou no punho e na mão, há um ano’”, fala o médico cirurgião da mão, Dr. Henrique de Barros Pinto Netto, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão.

Um dos problemas mais comuns é a tendinite, processo inflamatório na região dos tendões, em função de esforço repetitivo e considerado hoje pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) como uma das 20 causas mais recorrentes de afastamento do trabalho.

O médico ressalta que, para evitar essa e outras situações, fazer intervalos no decorrer do expediente é ato importante. “A pessoa deve fazer uma pausa, mexer as articulações, alongar, isso ajuda a prevenir”.

Alerta

Na pandemia, ao sentir alguma dor, a ida ao médico tem sido adiada por muitas pessoas. O presidente da SBCM ressalta que ao procurar um especialista na fase inicial, evita-se que a dor se torne crônica. “Um diagnóstico tardio abre espaço para crises de dores cíclicas, o que pode dificultar o tratamento, sendo necessário muito mais tempo para diminuir o processo inflamatório”, salienta. “Para evitar sequelas e cirurgias, é de extrema importância procurar um especialista, que fará o diagnóstico para o tratamento precoce e adequado. Sempre será melhor prevenir do que remediar”, conclui Netto.

Fonte: SBCM