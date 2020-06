Histórias trovejantes

Apresentadores descolados, ídolos da molecada, que com linguagem jovial estavam à frente de programas bacanudos, cheios de porraloquice. Um dos mais famosos VJs da MTV foi Luiz Fernando Duarte, mais conhecido por Luiz Thunderbird. O cara com visual malucaço e dicção quase incompreensível era um dos mais populares da emissora tendo capitaneado inúmeros programas, entre eles, “Contos de Thunder”. Este, por sinal, é o título do livro recém-lançado pelo cara que também é músico e líder de várias bandas, a mais famosa Devotos de Nossa Senhora Aparecida.

“Contos de Thunder – A biografia”, Editora Globo, que em 389 páginas mostra a vida do paulistano do Cambuci, nascido em 1961, que se formou em odontologia, mas foi abduzido pela música. Aliás, sobre isso Thunder fala como foi seu encontro com Hermeto Paschoal no ínício da década de 80. Acompanhando um amigo jornalista que iria entrevistar Hermeto o jovem estudante não escondeu sua admiração pelo mago. “Fiquei só admirando o Hermeto fazendo sua magia. No final me aproximei e ele mandou: “Rapaz, você tem uma luz aqui (apontando pra minha testa). Isso é música. E ainda vai te fazer muito feliz”, diz. A obra também traz histórias bacanas como das passagens de Thunder por outras emissoras de TV. Recomendado.