Hipertensão é fator de risco para o AVC

Em tão pouco tempo milhares de vidas foram perdidas por conta dessa doença e a hipertensão arterial – que tem o dia 26 de abril como o Dia Nacional de Prevenção e Combate ao problema – é um dos principais fatores de risco modificáveis para as doenças cerebrovasculares, principalmente para o AVC.

Segundo a SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 20% a 30% da população são hipertensas e muitas pessoas não estão cientes do diagnóstico. Um indivíduo é considerado hipertenso quando a pressão fica maior ou igual a 14 por 9 na maior parte do tempo. Dessa forma, os valores 12 por 8 são considerados como uma pressão saudável e que deve ser mantida.

“A hipertensão está presente em 80% dos casos de AVC, doença que mais mata no país e que, quando o paciente sobrevive, fica com algum grau de comprometimento ou sequela, na maior parte das vezes”, alerta Dra. Sheila Cristina Ouriques Martins, presidente da Rede Brasil AVC.

A especialista ressalta que, em grande parte dos casos, o AVC pode ser evitado em até 90%, quando os fatores de risco, como a hipertensão, são controlados. “Um estilo de vida saudável é o principal fator para controlar a hipertensão. Isso inclui, por exemplo, uma alimentação saudável, reduzindo a ingestão de sal e sódio de produtos industrializados, e consumir vegetais, frutas, legumes e grãos integrais nas refeições diárias, para combater a elevação da pressão”, explica.

A prática de atividade física para o controle de peso, evitando a obesidade, é outro hábito importante, assim como não fumar e diminuir ou eliminar o consumo de bebidas alcoólicas.

A presidente da Rede Brasil AVC salienta, ainda, a importância de fazer acompanhamento médico regular para obter o diagnóstico precoce da hipertensão. O SUS disponibiliza o diagnóstico e tratamento do problema.

Mais uma questão importante destacada pela especialista é dispor de um tempo para o lazer e dormir bem. “O estresse é um grande impulsionador de problemas de saúde, podendo agravar ou até causar hipertensão. Então, reserve no dia a dia tempo para atividades que proporcionem bem-estar para aliviar a tensão do cotidiano e relaxar o corpo e a mente”, pontua. “Os fatores de risco, como a hipertensão, são passíveis de serem controlados e, com ações simples, podemos reduzir significativamente esses tristes dados estatísticos”, conclui.