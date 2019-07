Hilux e SW4 2020 chegam com novos itens de segurança e equipamentos

Novidades na central multimídia

Outro destaque é a nova central multimídia no painel da picape e do SUV médio, que nas versões GR-S, SRX e SRV terão agora uma tela de oito polegadas com as funções de Pinch Out, Pinch Close, e Flick. Com capacidade de reconhecer dois toques simultâneos, o equipamento agora permite, por exemplo, que os ocupantes possam aplicar a função de zoom em imagens e informações do navegador, além de manusear barras de rolagem em listas de músicas e arquivos.



O sistema de GPS integrado também recebeu aprimoramentos, com rotas mais precisas, pontos de referência em 3D para facilitar a visualização, além da ferramenta de configuração do destino mais simples, facilitando a navegação. A função de navegador está disponível em todas as versões cabine dupla da Hilux e todas as SW4, com exceção da Hilux SR e SW4 SR com câmbio manual.

Além das novidades e aprimoramentos, o equipamento também possui sistema de entretenimento de vídeo integrado ao painel com TV Digital, rádio, MP3 Player, câmera de ré com visualização na tela, conexão Bluetooth® com microfone localizado no console do teto e conexão USB e AUX, que são compatíveis com os sistemas Android e IOS de smartphones.

Em termos de conectividade, os modelos contam com o Miracast, conexão via Wi-Fi que espelha o conteúdo exibido pelo celular, incluindo aplicativos como Waze, Google Maps, YouTube e outros. Além disso, contam também com o MirrorLink – espelhamento do celular com conexão via cabo para alguns aplicativos pré-determinados (por motivos de segurança, as imagens dos aplicativos de navegação não serão exibidas quando o veículo estiver em movimento).

Design externo

Hilux

A novidade para a linha 2020 é a introdução da cor branco pérola para a versão topo de linha SRX.

Desde o ano passado, a Hilux passou a contar com novo desenho frontal nas versões SRX, SRV e SR. O modelo incorpora desenho de grade hexagonal, traçada por três sólidas barras horizontais contornadas por um acabamento cromado. As alterações implicaram na remodelação do para-choque dianteiro, onde foram incorporados faróis de neblina, equipamento presente desde a versão SR.

Resultante das alterações, o design ficou mais enxuto e aerodinâmico. São 5.315 mm de comprimento, 15 mm menor em relação ao modelo anterior. Na altura, permanecem os 1.815 mm e os mesmos 1.855 mm de largura, assim como a distância entre eixos, de 3.085 mm.

SW4

A atual geração da SW4 passou a ter identidade própria de um SUV, de acordo com sua história e reputação. Ao descolar sua imagem derivada de uma picape (Hilux), o utilitário esportivo uniu inovação a um toque delicado de refinamento, que fundiu elegância e sofisticação ao DNA Toyota de Qualidade, Durabilidade e Confiabilidade.

Na dianteira, a grade cromada adota uma base contínua ao longo dos faróis com luzes de halogênio, com sistema “Follow me Home”, proporcionando ao veículo uma aparência moderna. O para-choque adota uma forma tridimensional bem definida com molduras cromadas, conferindo profundidade aos faróis de neblina.

As superfícies esculpidas dos para-choques dianteiro e traseiro são destacadas por um eixo que se conecta a toda lateral do SUV. As soleiras, os espelhos retrovisores com rebatimento elétrico, assim como a luz interna e de ignição visam facilitar o acesso ao veículo.

Motor e transmissão

Os modelos da linha 2020 da Hilux seguem equipados com motores diesel e flex. Veículos de motorização diesel vêm equipados com propulsor Toyota D-4D 2.8L 16V Turbo de 177cv de potência a 3.400 rpm, todas de tração integral.

As transmissões para os modelos diesel são automática de seis velocidades sequencial para as versões GR-S, SRX, SRV e SR e manual de seis velocidades para as versões Standard Power Pack, Standard Narrow, Cabine Simples e Cabine Chassi.

As versões flexfuel trazem o motor Dual VVT-i Flex 2.7L 16V DOHC, especialmente projetado para o mercado brasileiro. O grande diferencial é a tecnologia de duplo comando de válvulas variável (Dual VVT-i), que atua no gerenciamento dos sistemas de admissão e escape da câmara de combustão, otimizando a queima do combustível de maneira inteligente. As versões flex da picape média apresentam 163 cv de potência a 5.000 rpm, quando abastecidos com etanol, e 159 cv, também a 5.000 giros, com gasolina.

São três versões dotadas de transmissão automática de seis velocidades sequencial: SRV 4×4 Cabine Dupla, SRV 4×2 e SR 4×2. Há ainda opção de SR 4×2 de transmissão manual de cinco velocidades.