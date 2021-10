Hermeto Pascoal faz bruxarias no Blue Note

As “peripécias” do Bruxo dos Sons, como é conhecido, são inúmeras e ao longo de mais de sessenta anos de carreira arregimentou centenas de fãs. Ganhador de dois Grammys Latinos, Doutor Honoris Causa pela News England Conservatory e graduado na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Pascoal é compositor compulsivo.

Segundo ele, já escreveu em torno de 10 mil músicas tendo se apresentado em festivais importantes ao redor do mundo como o Montreux em 1979. Miles Davis, monstro americano do Jazz, chegou a declarar no início dos anos 70 que Hermeto era “o músico mais impressionante do mundo”. A parceria com Davis rendeu duas músicas para o álbum “Live -Evil” de 1971.

O mais recente trabalho do alagoano é “Hermeto Pascoal e sua Visão Original do Forró”, de 2018, no qual tocou sanfona em todas as faixas e compôs todas as letras. Nestas apresentações ele será acompanhado pela Nave Mãe, banda formada por Itiberê Zwarg (baixo), Jota P. (saxes/flautas), Fábio Pascoal (percussão), André Marques (piano) e Ajurinâ Zwarg (bateria).

O repertório mostrará todas as fases do Bruxo constituindo verdadeira experiência sensorial, sonora sendo também obrigatório instrumentos inusitados como chaleira, berrante, entre outros. Este jovem octagenário tem pique para fazer surpresas tornando a noite única. Recomendo.

Serviço

Hermeto Pascoal

Dia 27 de novembro

às 20h e 22h

Blue Note – Av. Paulista,

2073 – Conjunto Nacional

Ingressos: R$ 180,00

Capacidade: 229 lugares

Inf: (11) 94545-1511

http://bluenotesp.com