Hemocentro da Santa Casa pede doações de sangue

O Hemocentro da Santa Casa de São Paulo que está com o estoque de sangue baixo fez um alerta para a população sobre a necessidade de receber sangue dos tipos A-, A+, O-, O+ e B-. Segundo Cárlei Heckert Godinho, doutora responsável pelo hemocentro, essa baixa nas doações afeta o atendimento nas urgências do pronto-socorro, no centro cirúrgico e também o dos demais pacientes da instituição.