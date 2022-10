Helicóptero cai com duas pessoas à bordo em São Paulo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ambas foram socorridas com vida. O piloto, de 51 anos, foi encaminhado para o Hospital das Clínicas (HC) pelo Helicóptero Águia, da Polícia Militar. A outra vítima, um mecânico, de 38 anos, também foi levada ao HC, de ambulância.

Voluntários ajudaram no resgate das vítimas até a chegada do Corpo de Bombeiros que enviou nove viaturas ao local para atender a ocorrência.

As causas do acidente serão apuradas pela polícia e pela Infraero, empresa responsável pela operação do Aeroporto de Congonhas, de onde saiu a aeronave.

