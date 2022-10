Harmonização facial, o ‘boom’ do momento. Conheça mais sobre a técnica

Na área odontológica ela atua no SUS, mas ao lado da Dra. Bruna Spínola, sua sócia, também dentista, é proprietária de um consultório para o segmento de harmonização facial, sendo o único espaço em Caieiras dedicado exclusivamente a esse serviço.

Para quem ainda não tem familiaridade com o tema, a profissional fala como funciona. “Ela engloba procedimentos como toxina botulínica, preenchimento, bioestimuladores de colágeno, fios de PDO, tudo que envolva uma melhora em qualidade de pele, tratando e prevenindo sinais do envelhecimento, realçando realmente a beleza”, explicou, destacando que o atendimento é voltado para homens e mulheres, porém 95% é o público feminino, desde 20 até 70 anos em média”.

De acordo com Laura, a área em si teve um ‘boom’ de crescimento no mercado atual, então ainda existem curiosidades sobre os procedimentos. “É realmente algo que muitas pessoas podem ver como exagero com base do que é realizado em celebridades. Mas, depois que entendido um pouco sobre o assunto, conseguem notar que é apenas algo que está aqui para auxiliar a manutenção da autoestima”, disse, lembrando que, para grandes mudanças, são necessários muitos procedimentos e grande quantidade de produto. “Nós prezamos muito pelo natural”, concluiu.

Quer saber mais sobre os serviços da BL Harmonização Facial, visite a página no Instagram @blharmonizacao ou pelo WhatsApp (11) 94523-4917.

