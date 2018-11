Harley-Davidson revela os segredos da Sport Glide

Uma das novidades na linha Softail é a nova suspensão invertida de 43mm, além do ajuste remoto da pré-carga da mola do amortecedor traseiro. Agora, tanto a carenagem como os alforjes podem ser rápida e facilmente removidos. Complentam as novidades a iluminação em LED e controle eletrônico de velocidade de cruzeiro

Preço e detalhes da Sport Glide

Combinando tecnologia e estilo, o oitavo modelo lançado no Brasil com base na novíssima plataforma da Softail da montadora é parte de uma linha de cem motocicletas de alto impacto que a empresa pretende lançar até 2027.

Harley-Davidson Sport Glide – R$ 73.400

Harley-Davidson Sport Glide – R$ 74.000 com escolha da cor

Harley-Davidson Sport Glide – R$ 75.050 com cor personalizada em dois tons

Desenvolvido para ser leve e rígido, o novo chassi da Softail que sustenta a Sport Glide oferece agilidade e desempenho em termos de manuseio, enquanto o motor Milwaukee-Eight 107 montado diretamente no chassi oferece uma quantidade massiva de torque para obter uma aceleração excepcional e potência necessária nas ultrapassagens.

A Sport Glide estará disponível nas seguintes cores: Vivid Black, Wicked Red, Twisted Cherry, Midnight Blue, Barracuda Silver, Kinetic Green e Scorched Orage / Black Denim.

Harley-Davidson com a sua cara

A carenagem da Sport Glide foi modelada para desviar o vento do peito do piloto, deixando sua cabeça em meio a uma corrente de ar puro. A peça é presa aos tubos da suspensão com abraçadeiras de engate rápido, que tornam a remoção ou instalação fácil e rápida.

Os motociclistas que desejam obter ainda mais proteção contra o vento podem trocar o para-brisa padrão com 38mm de altura por um para-brisa levemente escurecido de 140mm, disponível no catálogo de acessórios Harley-Davidson.

Os novos alforjes rígidos apresentam um elegante design de concha. São fáceis de carregar e descarregar e podem ser abertos com uma única mão por um motociclista sentado: um dispositivo de amortecimento faz com que as abas se abram suavemente. As bolsas também podem ser removidas em segundos com um mecanismo de liberação rápida, deixando para trás pontos de montagem praticamente invisíveis. A capacidade combinada dos saddle bags é de 25,5 l.

Se quiser, o motociclista pode acrescentar a capacidade adicional de bagagem com acessórios do tipo sissy bar, bagageiro ou rack de montagem Tour-Pak, cada um deles com o novíssimo sistema de trava removível HoldFast projetado especificamente para a nova plataforma da Softail®.

O farol dianteiro de LED Daymaker, uma charme à parte, é circundado por um anel de iluminação com assinatura de LED e complementa a lanterna traseira de LED (além das luzes traseiras indicadoras de direção de LED). Uma porta de carregamento USB, o sistema de ignição sem chave e o sistema de segurança Smart Harley-Davidson são itens de série e também chegam para facilitar a vida do piloto.

Segurança e conforto

A nova suspensão invertida de 43mm torna a frente da motocicleta mais estável e apresenta um novo sistema de cartucho para um funcionamento mais linear e preciso, estabilidade e desempenho, uma pilotagem ainda mais confiável com o sistema de freios com ABS de série.

A Sport Glide desliza sobre as novas rodas de alumínio fundido Mantis, calçadas com os pneus dianteiros de desempenho de 18 polegadas e traseiros de 16 polegadas, modelo Scorcher 31 da Michelin.

Motor Milwaukee-Eight

O motor escurecido Milwaukee-Eight 107 proporciona um novo nível de desempenho e sofisticação às cruisers Big Twin da Harley-Davidson, incluindo a nova Sport Glide.

Contrabalanceadores foram instalados para reduzir a vibração em marcha-lenta, permitindo que o motor possa entregar todo torque em velocidades maiores, sem incomodar o piloto e o garupa. A montagem do motor diretamente ao chassi aumenta a rigidez estrutural do conjunto e conecta o motociclista com a motocicleta.

A refrigeração do óleo em torno das áreas mais quentes do cabeçote do cilindro aumenta ainda mais o conforto do motociclista e do passageiro. O escapamento 2-1 longo e com silenciador preto contribui para o estilo esportivo da motocicleta e melhoram o ângulo de curva. O sistema de acelerador eletrônico permite que se tenha o controle de velocidade de cruzeiro de série.