Harley-Davidson Livewire traz uma nova experiência de motociclismo

A EXPERIÊNCIA DE PILOTAGEM

O modelo LiveWire® oferece uma nova experiência de motociclismo – acessível a novos motociclistas e emocionante para os experientes. A motocicleta LiveWire® altera radicalmente muitas das sensações que definiram o motociclismo anteriormente; o motor elétrico H-D Revelation™ entrega potência extrema e imediata enquanto a simplicidade de operação permite ao motociclista focar completamente na emoção real do motociclismo – as sensações dinâmicas de aceleração e movimento.

• Incrível aceleração: o torque instantâneo fornecido pelo motor H-D Revelation™ proporciona uma aceleração estimulante; a motocicleta LiveWire pode acelerar de 0 a 100 km/h em 3,0s e de 100 a 130 km/h em 1,9s. Como o torque máximo está sempre disponível, a aceleração para aumentar a velocidade é instantânea.

• Num simples girar do acelerador: a energia elétrica não requer embreagem e troca de marchas, simplificando muito a operação para novos motociclistas. Todos os motociclistas também irão apreciar o efeito de frenagem do modo de regeneração de energia, uma vez que adiciona carga à bateria, especialmente no tráfego urbano, que requer muitas paradas.

• Ruído, vibração e calor mínimos: O motor elétrico H-D Revelation™ produz vibração mínima, muito pouco calor e quase nenhum ruído, o que aumenta o conforto do motociclista. Quando o piloto liga a LiveWire, o motor elétrico produz uma sutil pulsação de torque, uma sensação de pulsação projetada para permitir que o motociclista saiba que a motocicleta ganhou vida e está pronta para andar. A pulsação cessa quando a motocicleta começa a se mover e recomeça quando a motocicleta para. O modelo LiveWire foi projetado para produzir um som Harley-Davidson distinto à medida que acelera e ganha velocidade; um novo som que representa a potência elétrica da motocicleta LiveWire foi desenvolvido pensando exclusivamente no modelo.

• Facilidade de manutenção: A motocicleta LiveWire é conveniente, porque muitos dos itens de manutenção de rotina exigidos de uma motocicleta movida por um motor à combustão interna são eliminados: não há óleo no motor para trocar e nenhuma vela, filtro de ar ou serviços na transmissão primária. A energia elétrica também elimina problemas de manutenção associados à gasolina com mistura de etanol e ao armazenamento fora de temporada. A motocicleta LiveWire exige inspeção ou manutenção de alguns itens mecânicos e consumíveis, como a tensão da correia de transmissão, óleo da caixa de transmissão, fluido de freio, pastilhas de freio e pneus, em intervalos recomendados e antes de rodar. A bateria de alta tensão tem uma garantia de cinco anos e quilometragem ilimitada.

• Desempenho e alcance otimizados para o motociclista urbano: A bateria de alta voltagem oferece até 235 km de alcance na cidade ou até 152 km no uso misto (urbano e rodoviário), conforme medição em testes utilizando os métodos MIC (Motorcycle Industry Council) City e MIC Combined** e 158 km (98 milhas) utilizando World Motorcycle Test Cycle (WMTC)***. A tecnologia DC Fast Charge (DCFC) oferece uma carga de 0 a 80% da carga da bateria em 40 minutos ou 0 a 100% de carga em 60 minutos.

• Liderança na eletrificação: a Harley-Davidson se comprometeu a liderar a eletrificação do motociclismo e a criação de uma forte rede de estações de recarga globalmente faz parte desse compromisso. A Harley-Davidson está focada em oferecer amplas oportunidades para que os motociclistas carreguem suas motocicletas – em casa, em concessionárias autorizadas da Harley-Davidson e em outros locais convenientes. Todos os concessionários autorizados Harley-Davidson que comercializam o modelo LiveWire oferecerão uma estação de recarga DCFC em suas instalações.

• Controle e manuseio de alto desempenho: A motocicleta LiveWire foi projetada para fornecer agilidade e controle confiável nas cidades e um passeio emocionante nas curva das estradas.

o O centro de gravidade foi otimizado para melhorar o desempenho de tração, frenagem e curvas.

o Sua estrutura leve de alumínio é extremamente rígida e contribui para o manuseio preciso e ágil que torna o modelo LiveWire emocionante para rodar em qualquer situação.

o A suspensão traseira de alta performance SHOWA® BFRC™ (Balanced Free Rear Cushion-lite) é totalmente ajustável e projetada para oferecer uma pilotagem confortável e manuseio preciso.

o A suspensão dianteira de alta performance SHOWA® SFF-BP® (Separate Function front Fork-Big Piston) coincide com o desempenho e ajustes do amortecedor traseiro e oferece controle excepcional de amortecimento em baixa velocidade – ideal para controle em condições típicas de condução urbana.

o As pinças de freio dianteiro Brembo® Monoblock agarram discos duplos de 300 mm de diâmetro e proporcionam uma força de frenagem extraordinária aumentando ainda mais a segurança.

o Os pneus H-D® / Michelin® Scorcher Sport Premium (180mm atrás e 120mm de largura frontal) são projetados especificamente para aprimorar o desempenho de manuseio do modelo LiveWire.

TECNOLOGIA DA MOTOCICLETA LIVEWIRE

A motocicleta LiveWire está equipada com um conjunto completo de assistentes eletrônicos e interfaces para uma experiência completamente conectada.

• O sistema RDRS (Reflex Defensive Rider Systems) utiliza sistema de frenagem antibloqueio melhorada (C-ABS), sistema de controle de tração melhorado (C-TCS) e sistema de controle de deslizamento (DSCS – Drag-Torque Slip Control System) para dar mais segurança ao piloto e controle em situações diferentes das ideais.

• Uma tela táctil TFT colorida de 4.3” (transístor de película fina, um tipo de tela de cristal líquido indicado para elevada qualidade de imagem e contraste) localizado acima do guidão, oferece ao piloto uma vasta gama de informações em um visor luminoso e fácil ler.

• Sete modos de pilotagem selecionáveis ??controlam eletronicamente as características de desempenho da motocicleta e o nível de intervenção do RDRS.

• Um farol LED Daymaker® ilumina a estrada com luz brilhante. As luzes indicadoras de direção, freio e lanternas traseiras de LED são brilhantes e visíveis no trânsito.

• A tecnologia de serviço H-D™ Connect fornece conectividade celular que pode conectar um proprietário da LiveWire diretamente com sua motocicleta utilizando seu smartphone, bastando usar a versão mais recente do aplicativo Harley-Davidson™.

DESIGN E ESTILO DA MOTOCICLETA LIVEWIRE

O modelo LiveWire cria uma base de design para os veículos elétricos Harley-Davidson que projetam o estilo autêntico da marca.

• A LiveWire segue um dos principais ditados da Harley-Davidson: o foco está no motor. Assim como o motor é o elemento mais atraente – a jóia da coroa – de todas as motocicletas anteriores da Harley-Davidson, o motor elétrico H-D Revelation causa o primeiro impacto visual na motocicleta LiveWire. Sua carcaça brilhante e sua forma mecânica e muscular servem para transmitir o poder que ele contém.

• A caixa de alumínio para a bateria de alta tensão foi deliberadamente desenhada com aletas de refrigeração funcionais, que sugerem as aletas de refrigeração horizontais atraentes e repetitivas como em um motor refrigerado a ar.

• O pára-choque traseiro abraça e se move com a roda para que ela quase desapareça da vista. Isso permite o contorno alto, semelhante a uma vespa, da rabeta abaixo do assento.

• Um tratamento de pintura foi selecionado para refletir a tecnologia avançada da LiveWire. O tom deste acabamento de pintura dá a aparência de metal anodizado e está disponível em duas cores exclusivas: Yellow Fuse e Orange Fuse. O modelo LiveWire também está disponível na cor Vivid Black.

• Uma seleção de novos acessórios específicos para a LiveWire estará disponível no lançamento, incluindo um assento duplo e acabamento para rabeta e carenagem do farol, manetes e pedaleiras, além de uma capa para a motocicleta com um acesso direto para entrada do cabo de carregamento. Muitos acessórios e peças originais Harley-Davidson®, incluindo manetes e pedaleiras, espelhos e iluminação decorativa Spectra Glo™, também podem ser usados ??para personalizar a LiveWire.