Harley-Davidson apresenta novos modelos de motos CVO

As motocicletas de grande porte vêm equipadas com os motores Milwaukee-Eight 117, além de componentes exclusivos e do novíssimo sistema premium Boom! Box GTS de informação, navegação e lazer. A linha foi construída com uma atenção aos detalhes que beira a obsessão de que ama grandes motocicletas.

Preços, modelos e novidades

Para conquistar o comprador, cada uma das novas motos CVO 2019 é oferecida com três estilos de acabamento diferentes, desde um visual com um motor brilhante, detalhes cromados e pintura em dois tons, passando por uma combinação de acabamentos escuros e brilhantes, até um visual bem escuro com pintura monocromática ou degradê.

Confira o preço e o que cada uma oferece:

CVO Limited 2019 – R$ 172.900,00

Para o motociclista que deseja tudo: luxo, desempenho, recursos e estilo. A CVO Limited oferece o máximo em luxo e conforto para passeios longos.

Principais características:

Nova faixa na cor Blaze Red nas tampas dos cabeçotes.

Novas rodas Tomahawk dianteiras com 19 polegadas e traseiras com 18 polegadas.

Nova coleção Kahuna (pedais de câmbio, acabamento do pedal de freio, capas para ponteiras do silenciador, manoplas aquecidas e pedaleiras do piloto e garupa).

Nova opção de pintura:

– Magnetic Grey Fade com rodas Tomahawk com anodizado contrastante.

CVO Street Glide Special 2019 – R$ 155.900,00

A Custom Bagger de referência, com estilo ousado, desempenho turbinado e um sistema de áudio premium surpreendente.

Principais atributos:

Nova faixa na cor Blaze Red nas tampas dos cabeçotes.

Nova coleção Kahuna com inserção do emblema da H-D em alguns componentes (pedais de câmbio, acabamento do pedal de freio, capas para ponteiras dos silenciadores, manoplas aquecidas e pedaleiras do piloto e garupa).

Nova opção de pintura:

– Black Forest com rodas Talon com anodizado contrastante.

CVO Road Glide® 2019 – R$ 155.900,00

Estilo diferenciado e agressivo combinado ao conforto em longas distâncias, em uma máquina com o desempenho de uma Touring e pronta para estradas longas e noitadas.

Principais características:

Nova faixa na cor Blaze Red nas tampas dos cabeçotes.

Novo spoiler dianteiro: uma carroceria com estilo.

Novo sistema de filtro de ar Screamin’ Eagle® Heavy Breather para um estilo ousado e único.

Exclusiva roda dianteira de 21 polegadas e traseira de 18 polegadas Knockout™: a única roda dianteira de 21 polegadas que já vem instalada de fábrica oferecida em uma motocicleta Touring da Harley-Davidson. A suspensão foi projetada para funcionar de acordo com o tamanho da roda, proporcionando desempenho ideal sem perder o conforto do manuseio e da pilotagem.

Novas opções de pintura:

– Mako Shark Fade com rodas Knockout com anodizado contrastante.

Pintura e acabamentos premium

Os modelos CVO da Harley-Davidson apresentam pinturas com cores e desenhos exclusivos. Os modelos desta linha também são usados para introduzir acabamentos com novos tratamentos como alternativa ao tradicional cromado.

A pintura em degradê desta motocicleta é um tratamento extremamente complexo. Desenvolvido exclusivamente para a Harley-Davidson, o efeito degradê vai de um tom mais claro para um tom mais escuro à medida que se move para cima e é cuidadosamente alinhado em cada peça da carroceira, de forma a criar a percepção de que a motocicleta está sendo iluminada por baixo. Este tratamento de pintura se baseia na aplicação robótica habilmente programada de múltiplas camadas de tinta.

Estilo não falta com o Black Onyx, um acabamento aplicado ao escapamento dentre os modos de tratamento mais escuros oferecidos para os modelos CVO Road Glide e CVO Street Glide.

Motores potentes

O Milwaukee-Eight 117 é exclusivo dos modelos CVO da Harley-Davidson e apresenta um deslocamento de 117 polegadas cúbicas (1923 cm³), comando de válvulas e admissão de alto desempenho, elevada taxa de compressão de 10,2:1, produzindo 17,23 kgf.m de torque. Para 2019, o Milwaukee-Eight 117 da CVO é identificado por uma faixa na cor Blaze Red brilhante nas tampas dos cabeçotes.

Tecnologia CVO

Para quem busca tecnologia sobre as duas rodas, o novo sistema de informação, navegação e lazer Boom! Box GTS é padrão para todos os modelos CVO™ 2019.

As facilidades são muitas para o piloto. Os fones de ouvido sem fio com interface Bluetooth para o Boom! Box GTS, por exemplo, eliminam cabos e permitem executar as mesmas funções dos fones de ouvido conectados por fio com qualidade de som premium.

Os fones de ouvido têm um alcance de até cerca de 1.600 metros e podem se comunicar com até oito outros fones de ouvido compatíveis. O modelo CVO™ Limited é entregue com dois fones de ouvido sem fio; os modelos CVO™ Street Glide e CVO™ Road Glide incluem um único fone de ouvido.

Potência e qualidade também são atributos do sistema de som da motocicleta. O modelo CVO Street Glide traz seis alto-falantes Boom! Stage II amplificados (combinados nas partes inferiores da carenagem e nas abas do alforje) com 150 watts por canal de três amplificadores separados de 300-watts para 900-watts de potência total – o mais impressionante sistema de áudio da Harley-Davidson, instalado de fábrica e projetado para envolver o motociclista com um som forte e claro.

A versão CVO Limited é equipada com quatro alto-falantes Boom! Stage I (combinados na carenagem e no bagageiro Tour-Pak®) alimentados por um único amplificador e com 75-watts por canal.

Já a CVO Road Glide oferece quatro alto-falantes Boom! Stage II amplificados (combinados nas partes inferiores da carenagem e nas abas do alforje) com 150 watts por canal de dois amplificadores separados de 300-watts para 600-watts de potência total.