Haddad é condenado a 4 anos de prisão por fraude eleitoral em 2012

O Ministério Público denunciou Haddad em setembro de 2018 por suspeita de pedir R$ 2,6 milhões à construtora UTC Engenharia para pagamento de dívidas de campanha. Segundo os promotores, o ex-prefeito “deixou de contabilizar valores, bem como se utilizou de notas inidôneas para justificar despesas.”

A acusação ainda afirma que a empreiteira teria repassado os valores por meio de gráficas de Francisco Carlos de Souza, ex-deputado estadual e líder sindical petista conhecido como Chico Gordo.

Chico confessou que recebeu os pagamentos, mas disse que não eram destinados à campanha do ex-prefeito.

A defesa de Fernando Haddad afirma que vai recorrer da decisão, pois a sentença do juiz sustenta que a campanha do ex-prefeito teria indicado em sua prestação de contas gastos com materiais gráficos inexistentes e, segundo a defesa, testemunhas e documentos comprovam os lançamentos.

Com informações da Jovem Pan