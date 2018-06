Há 45 anos surgia a RMSP, Região Metropolitana de São Paulo

Este perímetro de 7.946,84 km² engloba 39 municípios do Estado de São Paulo, e é a detentora e centralizadora do grande capital privado advindo dos maiores e importantes complexos financeiros, comerciais e industriais que domina as atividades econômicas da Brasil. Ainda no País, no quesito infraestrutura, entre as 30 cidades de melhor desenvolvimento, esta região metropolitana abriga quatro delas, estando São Paulo em primeiro lugar, Guarulhos e São Bernardo do Campo com a nona colocação e Santo André em 27º lugar. Mundialmente está classificada entre as dez maiores metrópoles e mantém o quarto lugar em aglomerações do mundo, com seus mais de 20 milhões de habitantes.