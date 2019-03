Guri inaugura polo em Caieiras

O Guri é o programa de educação musical e inclusão sociocultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado gerido pela organização social Santa Marcelina Cultura na capital e Grande São Paulo. Com o apoio da prefeitura de Caieiras, as aulas do Guri serão ministradas no CEU das Artes, que fica no Jardim dos Eucaliptos, e o polo funcionará todas as quartas-feiras, das 8 às 18 horas.

A unidade oferecerá cursos de iniciação musical infantil, para crianças de 6 a 9 anos; cursos sequenciais de violino, viola, contrabaixo, violoncelo e flauta doce, para alunos e alunas de 10 a 18 anos; e, no primeiro semestre, um curso modular de prática instrumental comunitária, para alunos e alunas a partir de 10 anos (maiores de 18 poderão se inscrever).

Aos interessados em ingressar no programa, não é necessário ter conhecimento musical prévio e nem mesmo o instrumento em casa. O Guri é a porta de entrada para quem pretende iniciar os estudos nesta área.

Para realizar a inscrição, basta comparecer ao polo acompanhado de um responsável, portando uma foto 3X4, o documento de identidade ou certidão de nascimento e um comprovante de residência com CEP. O único pré-requisito é que o aluno ou aluna esteja matriculado em uma escola regular. As matrículas para o polo Caieiras do Guri ficam abertas até 17 de abril.

Atualmente o programa Guri Santa Marcelina atende 13 mil crianças e adolescentes em seus 46 polos de ensino. Para conferir a lista completa dos cursos e o local onde estão instalados os polos, acesse a página do Guri na internet: www.gurisantamarcelina.org.br

Serviço

Guri – Polo Caieiras

Funcionamento: quarta-feira, das 8h às 18h

Endereço: CEU das Artes. Av. Armando Sestini, nº 777, Jardim dos Eucaliptos, Caieiras/SP

Contato: (11) 965-969-589

Cursos Oferecidos: Iniciação Musical Infantil, Violino, Viola, Contrabaixo, Violoncelo e Flauta Doce