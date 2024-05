Guilherme & Santiago em São Paulo

Foto: Divulgação

No próximo dia 22 de maio Guilherme & Santiago fazem show único no Espaço Unimed. Os irmãos nascidos em Goiânia, GO, sobem ao palco da zona oeste paulistana celebrando trinta anos de carreira.

A apresentação resultará no novo DVD da dupla marcando o momento especial.

Herickson Cardoso Rosa, o Guilherme e Henzzo Cardoso Rosa, o Santiago estão entre os maiores nomes do sertanejo, sendo que o primeiro álbum lançado em 1994 trouxe o sucesso “Do Outro Lado da Cidade”.

Entre os discos dos irmãos destacam-se “Azul” (2002), “O Nosso Amor” (2003), “ABCDE” (2006), “Só de Você” (2007) e “Tudo pra Você” (2013). O mais recente trabalho de Guilherme & Santiago é “Acústico 20 anos”, lançado em 2016.

Mesmo sem um lançar um trabalho de inéditas há oito anos os goianos têm sucessos que atravessam décadas os quais não devem faltar no show.

Hits como “Me Esqueça”, “Mentira de Amor”, “Abre Coração”, “O Nosso Amor”, “Tempestade de Paixão”, “É pra Sempre te Amar”, “Tá se Achando” e “Tudo Tem um Porquê” provavelmente estão no repertório.

SERVIÇO

Guilherme & Santiago

Gravação DVD 30 anos

Dia: 22 de maio – 21 horas

Classificação: 18 anos

Espaço Unimed

Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

Inf: https://espacounimed.com.br/953-gravacao-de-dvd-guilherme-e-santiago