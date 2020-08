Guia recreativo para se divertir com as crianças durante a quarentena

E com as crianças em casa, boa parte da energia que gastavam nas diversas atividades e brincadeiras em seu dia a dia na escola ficam acumuladas.

Para conseguir manter um ambiente agradável e que as crianças também possam fazer coisas interessantes durante esse momento atípico em nossas vidas, segue uma lista de brincadeiras para se fazer de maneira prática com coisas que encontramos facilmente dentro de casa.

– Tiro ao alvo com bola de meia:

Pegue um tapete, pano ou superfície que possa ser usada como alvo. Tenha uma bola de meia para cada participante da brincadeira e estipule uma distância de arremesso ao alvo no chão. Quem acertar no alvo ganha mais pontos e quem acertar próximo menos pontos. Estipule os pontos de acordo com a sua vontade.

– Corrida da Medusa:

Essa brincadeira pode ser realizada no quintal ou em algum corredor da casa. Um dos participantes da brincadeira (que será a Medusa) vai até o meio do espaço estipulado para a brincadeira, delimitando uma linha de chegada com mais ou menos um metro de distância de si. Essa pessoa ficará de costas aos outros participantes que irão correr até ela para ver quem consegue pegá-la primeiro. Porém, toda vez que a pessoa que estiver como “Medusa” olhar para os corredores, eles devem parar como “estátuas”. O primeiro que atravessar a linha de chegada desperta a Medusa, e ela corre até o final do espaço estipulado para brincadeira, você deve persegui-la e pegá-la para vencer. Quem perder se torna a “Medusa”.

– Foguete de papel e caneta:

Nesta brincadeira você pode deixar a criatividade fluir e fazer suas modificações. Desenhe um foguete, avião ou passarinho em uma folha de papel, faça a criança se empenhar no desenho, com uma pintura bem bonita. Um foguete para cada participante da brincadeira dever ser feito e com uma outra folha desenhe um alvo ou ponto de aterrissagem para sua nave de papel. Atrás do foguete cole uma tampa de caneta, retire o tubo de tinta do corpo plástico da caneta para utilizá-lo junto com a tampa como a propulsão de lançamento do seu foguete. Assoprando o corpo plástico encaixado na tampa, quem acertar mais perto da folha alvo ganha mais pontos. (Lembrando que cada tubo de caneta deve ser individual por conta de higiene e prevenção à COVID-19).

– Bolha de sabão com garrafa PET:

Pegue uma garrafa PET vazia e recorte nas duas extremidades, fazendo do fundo da garrafa um pequeno pote e da boca da garrafa um criador de bolhas de sabão. As extremidades cortadas da garrafa podem ser cobertas com fitas adesivas para evitar que fique uma superfície cortante. Para fazer bolhas coloque no fundo do pote água com bastante detergente, mas também pode ser adicionado à mistura, glucose de milho, que ajuda a aumentar as bolhas. Depois da mistura feita, utilize a boca da garrafa como uma argola de bolhas, molhando-a na mistura e soprando em sua outra extremidade.

– Desenho sem fio:

Os participantes dessa brincadeira devem sentar no chão em fila (Lembrando que o chão deve estar limpo como precaução ao Coronavírus). Se for possível, esta brincadeira deve ser feita no mínimo com três pessoas, mas com apenas duas também é possível. Dê uma folha sulfite e uma caneta para cada um, o último da fila cria um desenho que, de preferência, seja simples de reproduzir e depois de fazê-lo na folha, faça-o nas costas do participante sentado à frente utilizando o dedo. Ele então fará em sua folha um desenho tentando reproduzir o que foi feito em suas costas, e assim por diante até chegar no primeiro participante que fará o desenho final.

– Passarinho ou morcego no tubo de papel higiênico:

Utilizando o tubo de papelão do final do papel higiênico, folha sulfite, tinta guache, cola, tesoura e muita imaginação, você pode criar bonecos em casa. Nossa dica é a criação de um passarinho ou morcego.

Pinte o tubo de papelão e desenhe olhos, boca ou um bico nele. Na folha sulfite desenhe e pinte asas de seu personagem, recorte e cole a parte do meio da asa atrás do tubo de papelão que é o corpo do boneco e está pronto, agora só brincar com seu novo mascote reciclável.

– Desenho no papel-alumínio:

Pegue um pedaço de papel-alumínio, um lápis ou palito de dente e tinta. Contorne em um dos lados da folha de alumínio um desenho qualquer com o lápis ou palito de dente, mas sem colocar muita força para que o alumínio não rasgue. Após o contorno feito, vire o outro lado da folha e com os vincos criados pela pressão do contorno pinte com a tinta criando um efeito muito legal no alumínio.

– Hóquei de bexiga:

Para esta brincadeira você vai precisar de papelão, bexiga e fita adesiva. Recorte um taco de hóquei de papelão, se precisar utilize a fita adesiva para montar o taco. Faça os gols com papelão colocando cada um em uma extremidade do espaço utilizado para brincadeira. A bexiga cheia será o “disco de hóquei”. Quem fizer mais gols no rival vence.

Além destas brincadeiras indicadas acima, deixe a imaginação te levar e fique à vontade para criar ou fazer outras brincadeiras que conhece com seu filho. Lave as mãos e fique em casa!

Estas brincadeiras devem ser feitas sob supervisão dos pais ou responsáveis.