Guardas civis se arriscam para frear caminhão desgovernado

Os GCMs Bergamin e Arnaldo, com apoio do inspetor Peres, estavam em patrulhamento num ponto estratégico da Rodovia Tancredo de Almeida Neves em frente ao bairro das Laranjeiras, ao perceber a passagem da carreta que estava carregada e, através da denúncia de uma motorista que passava pela via e quase foi atingida pela mesma, iniciaram a perseguição ao caminhão que trafegava desgovernado.

Dentro da Base Móvel os guardas tiveram que invadir a contramão para conseguir alcançar a cabine do veículo e perceberam que o motorista estava desmaiado no volante, imediatamente eles o ultrapassaram e em um ato heroico se lançaram na frente da carreta carregada, utilizando a traseira da viatura para frear à força o veículo pesado que descia quase atingindo outros carros e saindo da pista a todo momento, sentido ao trevo de Perus, em São Paulo (SP).

O motorista, que teve sua identidade preservada, estava sob o efeito de remédios para dormir que fizeram efeito na hora errada. Ninguém se feriu e o motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Caieiras para abertura do Boletim de Ocorrência.

Em suas redes sociais, o prefeito Gersinho Romero parabenizou os guardas envolvidos na ação.