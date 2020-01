Guarda Municipal obtém sucesso na repressão a roubos e furtos em Caieiras

No domingo, 26, uma equipe da GCM foi acionada pela Central, sobre um veículo identificado dentro do município, que havia efetuado furtos no estacionamento de uma churrascaria próximo a Franco da Rocha, dias antes. Por meio desse chamado foi possível interceptar o veículo, seu ocupante foi abordado e encaminhado para a Delegacia de Polícia.

Na segunda-feira, 27, após denúncia de um comerciante na Avenida XIV de Dezembro, em Caieiras, relatando o furto de um televisor, o indivíduo foi localizado e preso. A ação foi possível devido imagens do circuito de câmeras.

Após confessar o crime, ele entregou a guarda para quem havia vendido a televisão e ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Caieiras, onde ficaram à disposição da Justiça e o televisor foi devolvido a vítima.