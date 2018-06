Guarda Civil Metropolitana evitou suicídio de mulher em Perus

De acordo com a corporação, a equipe da base comunitária estava se deslocando para a Regional Pirituba/Jaraguá quando se deparou com uma mulher pendurada no gradil da passarela da Rodovia Anhanguera ameaçando se jogar na pista.

Ao iniciar conversa com a pessoa para evitar que ela se jogasse, os guardas perceberam que ela portava uma faca e aplicava golpes contra seu corpo, impedindo a aproximação dos agentes.

Contudo, com o apoio de outras viaturas e a Polícia Militar, foi possível salvar a mulher.

Participaram da ocorrência, os GCMs Sub-comandante De Souza, CE Muzel, CE Santico, GCM 2º C Bruno e homens da base de Pirituba.