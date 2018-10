Grupo Renault anuncia novos veículos elétricos acessíveis

Novos modelos, novos mercados

Pioneiro e líder da mobilidade 100% elétrica, a fabricante francesa revelou o Renault K-ZE, um novo veículo elétrico do segmento A, inspirado no estilo dos SUV, que oferece uma autonomia de 250 km NEDC, a melhor de seu segmento. Ele exibe linhas marcantes, cujo design esportivo é ao mesmo tempo musculoso e compacto. Além do visual atraente, o Renault K-ZE se mostra fácil de recarregar, graças ao duplo sistema de recarga, compatível com tomadas domésticas e com as infraestruturas públicas.

O pacote de equipamentos complementa a experiência de condução do modelo elétrico, incluindo sensores de estacionamento traseiro, câmera de ré e uma tela central com navegação e serviços conectados.

Desenvolvido para ser um modelo global, o Renault K-ZE será comercializado em primeiro lugar na China.

AEX: conteúdos premium e experiências reinventadas

Durante a Coletiva de Imprensa, Carlos Ghosn, presidente do Grupo Renault, comentou sobre a forma como o advento das novas mobilidades modifica profundamente a experiência a bordo de um veículo. Em um veículo conectado e autônomo, não é necessário prestar atenção no trajeto. Por isso, os usuários podem usufruir de uma experiência mais sofisticada e enriquecedora, tanto no plano pessoal como profissional, com melhor aproveitamento do tempo de percurso.

Nesta perspectiva, o Grupo iniciou uma aproximação com o setor editorial, tendo assinado uma primeira parceria com o Grupo Challenges, por meio de uma participação acionária. Desta parceria nasceu o sistema Augmented Editorial Experience (AEX), com o objetivo de fazer de cada viagem uma experiência única de aprendizado, que vai além da condução e do próprio veículo.