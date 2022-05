Grupo Pandora estreia peça infantil em Perus

Com uma dramaturgia criada coletivamente, “Nina e a cidade que perdeu o vento” explora os impactos da pandemia nas periferias, apostando no lúdico e poético para construção de uma narrativa fantástica, em uma jornada pelo Brasil em meio a pandemia.

Nos dias 04 e 05 de junho (sábado e domingo), às 16h, o grupo realiza apresentações gratuitas na Ocupação Artística Canhoba, que fica na Rua Canhoba, 299 – Vila Fanton, São Paulo – SP.

Já no dia 11 de junho (sábado), às 16h, a apresentação será realizada no CEU Perus, que fica na Rua Bernardo José de Lorena, S/N – Vila Fanton, São Paulo – SP, com entrada gratuita.

Como espetáculo de rua, “Nina e a cidade que perdeu o vento” busca no espaço público uma forma de cultivar convívios e celebrar as alegrias possíveis nesse momento tão denso da pandemia de Covid-19 no Brasil, a partir do ponto de vista de um coletivo de teatro que reside na periferia da cidade de São Paulo.

Mais informações: www.facebook.com/grupopandora.deteatro e @grupo_pandora_de_teatro.

