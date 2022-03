Grupo Pandora apresenta Jardim Vertical em Perus

O espetáculo é uma fábula contemporânea que conta as histórias e as relações de uma família que vive isolada do mundo externo, em um seguro apartamento no quadragésimo sétimo andar de um edifício, onde é preciso abrir espaço no cotidiano para que sonhos aconteçam neste contexto de compensação e artificialidade.

De forma cômica e satírica, o espetáculo transita pelo dia-a-dia dessa família que se relaciona de maneira superficial, deixando de lado a naturalidade para se adequar dentro de um contexto que aparentemente é a garantia da segurança.

Um paraíso artificial que revela o autoritarismo presente em seu convívio, trazendo para a cena aspectos significativos da nossa sociedade, como o conceito de família, as ambições patriarcais, bem como os sonhos e desejos de mudança.

Com texto e direção de Lucas Vitorino, o espetáculo explora o universo nonsense, trazendo o olhar para a essência da personalidade autoritária no contexto brasileiro, imerso em um universo irreal, distópico e absurdo.

O processo de criação é resultado da pesquisa contínua do Grupo Pandora de Teatro em investigar os vestígios do teatro do absurdo e sua reinvenção no contexto latino americano. Atualmente o grupo realiza a “Oficina de Teatro: Poéticas do absurdo latino-americanas”, destinada a integrantes de coletivos artísticos, estudantes, pesquisadores e demais pessoas interessadas, que envolve em sua realização estudos teóricos e experimentações cênicas, refletindo sobre essa temática.

A Ocupação Artística Canhoba fica na Rua Canhoba, 299 – Vila Fanton, Perus, São Paulo.