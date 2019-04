Grupo H.Olhos realiza palestra gratuita sobre catarata

Nesta edição, o foco é promover informações sobre a cirurgia de catarata, esclarecer dúvidas sobre os diferentes tipos de lentes intraoculares e a utilização de técnicas a laser, além de detalhes da recuperação pós-operatória. A ação terá o Dr. Gustavo Kupper Marino, oftalmologista, à frente do assunto.

Como as vagas são limitadas, as inscrições devem ser realizadas gratuitamente, até 26 de abril, pelo e-mail secretaria@institutoverter.com.br ou pelo telefone 3050-3342. Falar com Gustavo ou Juliana.

O H.Olhos Paulista fica no Anfiteatro Prof. Dr. José Ricardo Rehder – 12° andar, na Rua Abílio Soares, 218 – Paraíso – São Paulo (SP).