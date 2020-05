Grupo de moradores faz a alegria de famílias carentes com a doação de alimentos

A entrega de cerca de 3 toneladas de alimentos, que contabilizam 200 cestas básicas com 15 quilos cada, além de kits de higiene (com 1 litro de álcool gel e 4 máscaras de pano) aconteceu no domingo, 17.

Os produtos doados foram fornecidos por parceiros, amigos, empresas e comerciantes da cidade, que também apoiam o evento de final de ano, ação solidária que oferece um dia de lazer, cidadania e entrega de brindes as crianças do bairro. O que foi recebido em dinheiro pelo Evento Natal Feliz foi investido na compra de parte desses produtos que complementam alimentos e kits de higiene.

Foram beneficiadas famílias pré-cadastradas em lista sugerida pelos próprios moradores dos bairros, seguindo rígida seleção e priorizando mães solteiras e pessoas pertencentes ao grupo de risco. As cestas foram levadas nas residências e as entregas organizadas conforme recomendações dos órgãos de saúde e respeitando as medidas de isolamento social.

Neste momento, a ação priorizou os bairros Vera Tereza, Jardim Monte Alegre e Vila dos Pinheiros, auxiliando famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e também aquelas que tiveram a situação agravada em razão dos reflexos provocados pela pandemia do novo coronavírus, que impôs o distanciamento social e a consequente redução de emprego e renda.

Em depoimentos, as famílias que foram contempladas agradeceram e parabenizaram a inciativa desses voluntários formados por pessoas nascidas e crescidas nesses bairros onde foi concentrada a distribuição.

Mais doação

“O sucesso da ação fez outras famílias procurarem os voluntários para receber a cesta, mas por estar contabilizada, não foi possível atender. Queremos continuar, mas precisamos da ajuda de empresários, comerciantes e da sociedade de modo geral. Interessados em contribuir, podem entrar em contato pelo telefone 11 97190-3795”, relatou o grupo.

Agradecimento

Os organizadores da ação agradecem imensamente as empresas: Essencis, Mercado Vereda, Gráfica HRosa, Quality Bombas, Mary Imports, JT Motores, Interativa Comunicação; e amigos: família Camargo, Milena, Eduardo Soares, Diego Rocha, Rodrigo e família, Danilo, Luciana, Erick, Aldo, Flavio, Douglas, João, Edson, Flavia, Ricardo e Wlademir pela atitude e sensibilidade de tornar essa distribuição possível.