Greve Nacional da Educação está programada para hoje

Um levantamento feito pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior, mostra que o MEC, Ministério da Educação, bloqueou pelo menos R$ 2,4 bilhões para investimentos em programas do ensino infantil ao médio. Já o bloqueio nas universidades e institutos federais foi de R$ 2,2 bilhões.

Em São Paulo, o protesto está marcado para às 14 horas, quando professoras e professores das redes pública e privada, de todos os níveis de ensino, devem se encontrar no vão livre do Masp.

Em nota, o Ministério da Educação diz que está aberto ao diálogo com todas as instituições de educação para “buscar caminhos para o fortalecimento do ensino no País”. Diz ainda que os bloqueios de verba são “preventivos”.