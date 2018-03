Greve dos Correios atinge 22 estados e Distrito Federal

Embora a greve seja parcial, a suspensão dos serviços atinge tanto os setores de atendimento, como de distribuição. Mas os Correios garantem que a paralisação ainda não tem reflexos nos serviços de atendimento e que todas as agências, inclusive nas regiões que aderiram ao movimento, estão abertas e todos os serviços estão disponíveis.

Reivindicações

Entre as exigências feitas pelos funcionários estão plano de carreira e retirada de benefícios. Veja a lista com mais reivindicações:

alterações no Plano de Cargos, Carreiras e Salários

cobrança de mensalidades e retirada de dependentes do plano de saúde

suspensão de férias a partir de abril para carteiros, atendentes e operadores de cargas

redução da carga horária e do salário de funcionários da área administrativa

extinção do cargo de operador de triagem e transbordo

fechamento de mais de 2.500 agências próprias por todo o Brasil

não realização de concurso público desde 2011 e planos de demissão voluntária que reduziram o número de funcionários

O que fazer?

Muitas pessoas não sabem o que fazer em um momento como esse, principalmente com as contas que chegam via Correios.

Como forma de prevenção, o ideal é o consumidor fazer um planejamento do pagamento das contas, observando a época em que elas costumam chegar.

Se notar que o prazo do vencimento está perto e o boleto não chegou, o cidadão deve se antecipar, entrando em contato com o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, da empresa emissora da conta e solicitar uma outra forma de realizar o pagamento.

Ele pode pedir o envio de uma segunda via do boleto, sem os juros, entrega da cobrança por e-mail ou fax, depósito bancário ou código de barra para pagamento em caixa eletrônico.

Já em relação as encomendas, a recomendação é procurar por serviços de entrega alternativos ou privados.

O Idec, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, orienta que o consumidor, ao contratar essas empresas, solicite que o prazo de entrega seja registrado por escrito. Isso permite a reclamação de eventual prejuízo no caso de atraso.