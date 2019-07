Graviola, um bem à saúde

O chá da folha desta fruta é utilizado no combate de problemas hepáticos e para aliviar a inflamação das membranas mucosas. Por ser hipotensora é indicada para pessoas com pressão alta e ajuda a desacelerar o ritmo cardíaco, por sua propriedade sedativa.

Seu consumo é liberado, com moderação, por pessoas portadoras de diabetes, devido as fibras em sua composição que auxiliam na absorção mais lenta da glicose pelo organismo, ajudando a controlar seus níveis no sangue.

É indicada ainda em casos de gastrite, úlcera, prisão de ventre, problemas digestivos, depressão, insônia, enxaquecas, gripes, vermes, diarreia, artrite e reumatismo.

É contraindicada para indivíduos com caxumba, aftas ou ferimentos na boca, devido à sua acidez. Hipotensos devem ter cuidado no consumo pelas propriedades sedativas e calmantes da fruta. Gestantes também devem evitar o consumo pelo risco de aborto. Em todos os casos pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso da graviola para fins medicinais.