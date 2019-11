Grávidas e mães terão penas alternativas

A lei atual diz que as penas restritivas de direitos, como prestação de serviço comunitário e limitação de fim de semana, substituem as privativas de liberdade quando a prisão não for superior a quatro anos, o crime não for cometido com violência ou grave ameaça e se o crime for culposo, quando não há intenção de matar.

Relatora do projeto, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, decidiu que a substituição da pena não será concedida a condenadas que integrem facções criminosas e em caso de crime cometido com violência ou grave ameaça.

O texto também amplia as possibilidades de prisão preventiva para crimes dolosos punidos com mais de 8 anos de prisão, caso a mulher esteja grávida ou tenha filho de até 6 anos e não integre facção criminosa.

Por ter caráter terminativo, o projeto segue direto para a Câmara dos Deputados, sem necessidade de ser votado no plenário do Senado.