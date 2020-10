Grande SP e mais cinco regiões avançam para fase verde

Também foi divulgado pelo Estado que as regiões que permanecem na fase amarela vão poder estender de 8 para 10 horas o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, incluindo comércios de rua, shoppings, academias e prestadores de serviços. Na fase verde, o horário de funcionamento dos estabelecimentos pode ser de 12 horas.

Esse avançofoi possível devido as mudanças em critérios do Plano São Paulo, publicadas no Diário Oficial em 9 de outubro.

Antes, a análise de internações, mortes, casos, entre outros, era baseada nos últimos 7 dias, em comparação com a semana anterior. Agora, os critérios serão analisados em um período de 28 dias, na comparação com os 28 dias anteriores.

De acordo com o coordenador do Centro de Contingência contra o Coronavírus do governo estadual, essa mudança eliminaria distorções.

Fase verde

Na Fase Verde, podem reabrir eventos, convenções e atividades culturais com público em pé. Mas as algumas restrições continuam, bem como a obrigação de seguir os protocolos sanitários de combate a Covid-19.